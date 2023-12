https://fr.sputniknews.africa/20231209/ibrahim-traore-remet-des-recompenses-pour-service-rendu-a-la-patrie---images-1064038293.html

Ibrahim Traoré remet des récompenses pour "service rendu à la patrie" - images

Plus de 300 Burkinabé ont été décorés de l'Ordre de l'Etalon et de l'Ordre du Mérite. 09.12.2023, Sputnik Afrique

Présidée par le chef de la Transition, la cérémonie a eu lieu le 8 décembre dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du Burkina.357 Burkinabé ont été décorés de l'Ordre de l'Etalon et de l'Ordre du Mérite. Ils sont issus de l'administration publique, du secteur privé, des communautés religieuses et coutumières, du secteur de la culture et du monde rural. "La nation est reconnaissante des sacrifices de ses filles et fils qui se sont distingués par leur dévouement, leur valeur professionnelle et la qualité du service rendu à la patrie en cette période de reconquête du territoire nationale", selon le communiqué de la présidence burkinabé.

