"On peut qualifier l'attitude de la France comme deux poids deux mesures"

RFI et France 24 sont "des outils de propagande" française, avance auprès de Sputnik Afrique le directeur de publication du journal burkinabé Éclair info. 08.12.2023, Sputnik Afrique

opinion

afrique subsaharienne

burkina faso

médias

médias français

Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal burkinabé Éclair info, revient sur la suspension au Burkina Faso du journal Le Monde, actée par les autorités début décembre: "On s’interroge à savoir pourquoi la France se plaint de la suspension, et pourtant elle a procédé à la suspension préalable des médias russes". ll rappelle qu’après le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février 2022, la France a complètement bloqué Sputnik, RT et d'autres médias russes.

2023

opinion, afrique subsaharienne, burkina faso, médias, médias français