Le calendrier du retrait de la force est-africaine de la RDC se précise

Le calendrier du retrait de la force est-africaine de la RDC se précise

En République démocratique du Congo, le mandat de la force envoyée par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) prend officiellement fin ce 8 décembre. 08.12.2023, Sputnik Afrique

Le retrait de la force envoyée par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) de l'est de la RDC se déroulera en trois étapes et devrait être achevé le 7 janvier, selon Jeune Afrique. Plusieurs centaines de militaires kényans ont déjà quitté le sol congolais le week-end dernier. Les militaires sud-soudanais, ougandais ou encore burundais devraient suivre. La mission a duré à peine un an. Déployés dès novembre 2022, les militaires ont participé à des opérations dans le Nord-Kivu aux côtés de l’armée congolaise contre les rebelles du M23.

