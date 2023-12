https://fr.sputniknews.africa/20231208/can-2023-au-moins-2000-supporters-locaux-recrutes-pour-soutenir-les-equipes-en-competition-1064018516.html

CAN-2023: au moins 2.000 supporters locaux recrutés pour soutenir les équipes en compétition

Ces supporters seront dans les "fun-zone", les stades et les villages CAN pour soutenir les équipes participantes. Selon le Comité d’organisation, il s’agit... 08.12.2023, Sputnik Afrique

Au moins 2.000 supporters locaux seront recrutés pour soutenir toutes les équipes étrangères qui prendront part à la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations (CAN 2023) qui se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, a annoncé, jeudi à Abidjan, un membre du Comité d’organisation.La commission chargée de la mobilisation du Comité d’organisation de la CAN Côte d’Ivoire (COCAN) compte mettre à disposition des 23 équipes qualifiées, hormis la Côte d’Ivoire, et ce dans chaque ville, au moins 2.000 personnes qui seront les supporters des équipes qualifiées, a indiqué le président de la dite commission, Koudou Marius, cité par l’Agence ivoirienne de presse (AIP).Ces supporters seront dans les "fun-zone", les stades et les villages CAN pour soutenir les équipes participantes, a-t-il fait savoir, notant qu’il s’agit d’accompagner tous les 24 pays "efficacement sur le terrain".Selon lui, la commission a également en charge la mobilisation des populations autour des 24 équipes, précise la même source."Je suis chargé avec mon équipe de faire en sorte qu’aucune équipe ne soit orpheline, ni dans les hôtels, ni sur les terrains d’entrainement, ni durant la compétition", a-t-il insisté.Quant à la Côte d’Ivoire, pays hôte, entre un à deux millions de supporters sont prévus pour soutenir l’équipe nationale qui évoluera aux côtés des équipes de la Guinée équatoriale, de Guinée Bissau et du Nigeria dans la poule A.

