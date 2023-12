https://fr.sputniknews.africa/20231207/un-seisme-de-magnitude-51-frappe-lest-du-golfe-daden--1064009730.html

Un séisme de magnitude 5,1 frappe l'est du golfe d'Aden

Un séisme de magnitude 5,1 frappe l'est du golfe d'Aden

Un séisme de magnitude 5,1 s'est produit dans l'est du golfe d'Aden, selon le Centre allemand de rechercher en géosciences. 07.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-07T18:12+0100

2023-12-07T18:12+0100

2023-12-07T18:25+0100

séisme

afrique subsaharienne

corne de l'afrique

institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles (gfz)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104399/69/1043996908_0:186:2193:1420_1920x0_80_0_0_d02e118ffeb233d3397c9f0bde93e409.jpg

Un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé l'est du golfe d'Aden ce jeudi à 14H49 GMT, a déclaré le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).Le séisme s'est produit à une profondeur de 10 km et son épicentre a été initialement localisé à 12,26 degrés de latitude nord et 47,15 degrés de longitude est.Le Golfe d'Aden est l'espace maritime situé entre la Corne de l'Afrique (Somalie) et la péninsule arabique.Fin octobre, un tremblement de terre de magnitude 5,5 avait été enregistré dans le sud-est de la République démocratique du Congo, selon le Service géophysique unifié de l'Académie des sciences de Russie.

afrique subsaharienne

corne de l'afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

TAP

TAP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

TAP

séisme, afrique subsaharienne, corne de l'afrique, institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles (gfz)