Un porte-conteneurs heurte un pont sur le canal de Suez

Le passage des navires dans le canal de Suez, en Égypte, n'a pas été affecté après qu'un porte-conteneurs eut heurté un pont sur le canal mercredi, a déclaré... 07.12.2023, Sputnik Afrique

Le navire One Orpheus a perdu le contrôle et s'est écrasé après avoir heurté le pont flottant El-Mansy alors qu'il naviguait de Singapour vers les Pays-Bas, a indiqué dans un communiqué le président de l'ACS, Ossama Rabie.L'ACS a été informée de la défaillance du gouvernail du navire qui a entraîné la perte du contrôle de sa direction, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'elle avait envoyé quatre remorqueurs pour débloquer le porte-conteneurs.M. Rabie a assuré que la navigation dans le canal ne serait pas affectée par cet accident, ni dans un sens ni dans l'autre.Il a précisé que la navigation vers le sud n'avait pas été touchée et que la navigation vers le nord avait été rétablie après une déviation temporaire des navires vers un chenal de dérivation.

