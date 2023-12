https://fr.sputniknews.africa/20231205/lukraine-envoie-des-chats-au-front-selon-un-media-allemand-1063960443.html

L’Ukraine envoie des chats au front, selon un média allemand

L’Ukraine envoie des chats au front, selon un média allemand

Une guerre dans la guerre. Selon Bild, les soldats ukrainiens n’ont pas seulement à affronter les mines et obus russes sur la ligne de front, mais doivent... 05.12.2023, Sputnik Afrique

Les rongeurs s’insinuent dans les tranchées et les abris, en particulier dans les zones méridionales, rapporte Bild. Si bien que des troupes font appel à des chats pour donner la chasse aux nuisibles. Certains soldats emmènent même leur propre félin avec eux au front. Un chat prénommé Syrski, évidemment à l'honneur du commandant des forces terrestres, a fini par devenir une star sur les réseaux sociaux. Un bar de Kiev a de son côté décidé d’une levée de fonds pour envoyer des pièges à rats aux soldats. Auparavant, le Financial Times avait rapporté que des soldats ukrainiens blessés avaient contracté des infections qui ne pouvaient être traitées avec des antibiotiques. Le média a noté que depuis le début du conflit en Ukraine, de tels cas sont devenus plus fréquents non seulement dans le pays lui-même, mais aussi dans d'autres régions d'Europe, où des Ukrainiens blessés étaient amenés pour y être soignés.

