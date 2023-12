https://fr.sputniknews.africa/20231204/pour-le-petit-fils-de-nelson-mandela-la-palestine-sera-libre-de-la-riviere-a-la-mer-1063949215.html

Pour le petit-fils de Nelson Mandela "la Palestine sera libre de la rivière à la mer"

Mandla Mandela est intervenu avec un discours militant en faveur de la Palestine. Selon lui, chaque Palestinien a le droit à la terre de ses ancêtres. La... 04.12.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique du Sud a officiellement exprimé son soutien à la Palestine. Le parlement a voté pour la suspension des relations diplomatiques avec l’État hébreu. Début novembre, Pretoria a révoqué ses diplomates d’Israël.Une tribune pour parler de la cause palestinienneLa Convention intitulée "Nelson Mandela et la Palestine: Confronter le racisme jusqu'à la libération" commémore cette année le 10e anniversaire de la mort du Président Nelson Mandela, décédé le 5 décembre 2013 à l’âge de 95 ans.C’est également une occasion de commémorer le 10e anniversaire du lancement de la Campagne mondiale pour le retour en Palestine, fondée le 29 novembre.L’événement réunit les représentants de plus de 70 pays, une délégation du Hamas est également présente.Pour rappel, les hostilités entre le Hamas et Tel Aviv ont déjà fait des milliers de morts, majoritairement des civils, depuis le 7 octobre. Le ministère de la Santé de Gaza fait état de 16.000 victimes depuis le début du conflit. Du côté israélien, le bilan s'élève à 1.200 personnes.

