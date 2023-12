https://fr.sputniknews.africa/20231204/le-president-malien-de-la-transition-recoit-une-delegation-ministerielle-russe---photos-1063949362.html

Le Président malien de la Transition reçoit une délégation ministérielle russe - photos

Une délégation ministrielle russe s'est rendu le 2 décembre dans la capitale malienne pour rencontrer ses homologues et le chef de l'État malien par intérim... 04.12.2023, Sputnik Afrique

Le Président malien de la Transition, Assimi Goïta, a accueilli le 2 décembre plusieurs ministres russes, en visite au Mali. Les parties ont discuté de "l’envoi imminent d’experts russes dans divers secteurs" du pays, indique la Présidence malienne. À l’issue des sessions de travail entre les ministres de l’Économie, de la Défense, des Transports et des Télécommunications, une réunion élargie impliquant toutes les parties s’est tenue avec le Président de la Transition, précise l'instance . La partie a salué la reprise de Kidal et la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), qu’elle "considère comme un cadre idéal pour la coopération entre la Russie et les États du Sahel", selon Bamako. Ensuite, la délégation russe s'est rendu au Niger où elle a rencontré le ministre de la Défense du gouvernement nigérien de la Transition, le général Salifou Mody.

sahel, mali, assimi goïta, kidal, russie, afrique subsaharienne