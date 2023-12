https://fr.sputniknews.africa/20231204/le-niger-et-la-russie-saccordent-pour-renforcer-leur-cooperation-militaire-1063951402.html

Le Niger et la Russie s'accordent pour renforcer leur coopération militaire

Le Niger et la Russie s'accordent pour renforcer leur coopération militaire

Moscou et Niamey ont signé ce lundi 4 décembre un document d'entente en vue de renforcer leur coopération militaire, rapportent les médias locaux. 04.12.2023, Sputnik Afrique

Le document a été paraphé par le ministre nigérien de la Défense, le général de corps d’armée, Salifou Mody, et le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Younous-Bek Yevkourov, en visite dans le pays africain, relate ActuNiger. La délégation russe a été par la suite reçue en audience par le président du CNSP et chef de l'Etat, Abdourahamane Tiani.Début novembre, le gouvernement russe avait annoncé son intention de signer des accords de coopération militaire avec deux autres pays africains, le Sénégal et Sao Tomé-et-Principe.En juin dernier, la Russie et l'Algérie ont détaillé les aspects de leur coopération militaire et antiterroriste dans la Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi signée par les Présidents Poutine et Tebboune.

