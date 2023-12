https://fr.sputniknews.africa/20231204/le-ble-russe-arrive-en-afrique-pour-sauver-des-vies-souligne-un-homme-daffaires-burkinabe-1063951078.html

Le blé russe arrive en Afrique pour sauver des vies, souligne un homme d’affaires burkinabé

Le blé russe arrive en Afrique pour sauver des vies, souligne un homme d’affaires burkinabé

Le premier navire chargé de blé russe à destination de l'Afrique est arrivé en Somalie. Au micro de Sputnik Afrique, le directeur d'une entreprise burkinabé...

blé

céréales

livraisons

occident

souveraineté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/04/1063950347_0:137:3152:1910_1920x0_80_0_0_1942812a846ef05ecb0ade2106a3f167.jpg

Le blé russe arrive en Afrique pour sauver des vies, souligne un homme d’affaires burkinabé Le premier navire chargé de blé russe à destination de l’Afrique est arrivé en Somalie. Au micro de Sputnik Afrique, le directeur d’une entreprise burkinabé commente le début des livraisons gratuites de céréales russes aux pays africains.

"C'est un grand soulagement pour notre pays et bien sûr pour les autres pays qui vont recevoir cette aide-là. [...] Cela va vraiment contribuer à soulager la population qui en bénéficiera et même, par ricochet, l'économie burkinabè", déclare Idrissa Ouedraogo, directeur de l’entreprise Burkina Meta.Et bien que les pays occidentaux refusent de voir l'humanité de cet acte, les céréales russes "vont servir à sauver des vies" dans les populations menacées par une crise alimentaire, conclut M.Ouedraogo.Retrouvez également dans cette émission:- Malick Niang, membre du conseil d’administration de l’Association des engrais de l’Afrique de l’Ouest, Ludovic Tapsoba, secrétaire général adjoint de l’Association des anciens étudiants et stagiaires de l’ex-URSS, et Moussa Naby Diakité, journaliste malien, directeur de publication du journal L'Élite, sur le début des livraisons gratuites de blé russe à l’Afrique.- Hyacinthe Wendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur à l’Université Nazi Boni/Bobo au Burkina Faso, sur les récentes victoires des armées malienne et burkinabé dans leur lutte contre le terrorisme.- Florian Philippot, président du parti politique français "Les Patriotes", sur le changement de narratif des médias occidentaux sur le conflit en Ukraine.Notre revue d’actualité traitera des sujets suivants:- Le Niger qui nationalise son eau au nez et à la barbe de la France- Les forces armées maliennes qui ont repoussé plusieurs attaques terroristes en une journée- Israël qui pourrait essuyer une défaite stratégique à Gaza selon le chef du PentagonePour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

