https://fr.sputniknews.africa/20231202/la-coree-du-nord-menace-dabattre-des-satellites-americains-1063906143.html

La Corée du Nord menace d'abattre des satellites américains

La Corée du Nord menace d'abattre des satellites américains

La Corée du Nord a menacé samedi d'abattre les satellites espions des États-Unis en réponse à "toute attaque" contre son propre satellite, en orbite depuis une... 02.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-02T09:38+0100

2023-12-02T09:38+0100

2023-12-02T09:38+0100

corée du nord

états-unis

pyongyang

satellite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/1a/1056636711_0:133:3070:1860_1920x0_80_0_0_e7b31adbaeec3bf4e63a035cbe5879ca.jpg

Pyongyang a affirmé qu'une telle opération serait considérée comme une "déclaration de guerre", a rapporté l'agence de presse officielle KCNA.Cette déclaration intervient après qu'un responsable américain a expliqué que Washington disposait de divers "moyens réversibles et irréversibles" pour "priver un adversaire de ses capacités spatiales et les contrer".Cet adversaire pouvant être la Corée du Nord, qui a réussi à mettre en orbite son premier satellite espion fin octobre après deux essais infructueux en mai et août.Toute opération militaire contre le satellite de Pyongyang considérée comme "imminente" amènera le régime à "user de sa dissuasion de guerre".

corée du nord

états-unis

pyongyang

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

corée du nord, états-unis, pyongyang, satellite