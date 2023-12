https://fr.sputniknews.africa/20231202/israel-aurait-discute-avec-le-qatar-dune-nouvelle-treve-a-gaza-1063914276.html

Israël aurait discuté avec le Qatar d'une nouvelle trêve à Gaza

Israël aurait discuté avec le Qatar d'une nouvelle trêve à Gaza

Alors que les combats à Gaza ont repris, des représentants du Mossad étaient à Doha ce 2 décembre pour des entretiens avec des médiateurs qataris en vue... 02.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-02T16:24+0100

2023-12-02T16:24+0100

2023-12-02T16:24+0100

israël

doha

qatar

mossad

pourparlers

trêve

gaza

hamas

otage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/01/1063888424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10c64d195bce99bcce2411c4eed28f82.jpg

Les pourparlers à Doha se seraient concentrés sur les conditions d’une trêve et sur la libération potentielle de nouvelles catégories d’otages israéliens autres que les femmes et les enfants. Plus tard dans la journée, les négociateurs sont rentrés en Israël, car le dialogue était "dans l’impasse", a annoncé le bureau du premier ministre israélien.Le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas a duré du 24 novembre au 1er décembre. 105 otages israéliens et étrangers ont pu quitter la bande de Gaza. En retour, Israël a relâché plus de 200 prisonniers palestiniens. Actuellement, il reste 136 otages à Gaza aux mains du Hamas et d’autres groupes affiliés, selon les autorités israéliennes.

israël

doha

qatar

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, doha, qatar, mossad, pourparlers, trêve, gaza, hamas, otage