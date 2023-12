https://fr.sputniknews.africa/20231202/frappes-de-laviation-israelienne-pres-de-damas-1063903244.html

Frappes de l'aviation israélienne près de Damas

L'armée israélienne a mené des frappes nocturnes tôt samedi près de la capitale syrienne Damas, a annoncé le ministère syrien de la Défense sans faire de... 02.12.2023, Sputnik Afrique

"À environ 01h35 (10h35 GMT vendredi), l'ennemi israélien a mené un assaut aérien depuis le Golan syrien occupé en ciblant différents lieux près de la capitale Damas", a indiqué le ministère syrien de la Défense dans un communiqué, sans faire état de victimes.Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie voisine depuis le début en 2011 de la guerre civile dans ce pays, ciblant des positions de l'armée syrienne et des groupes affiliés à l'Iran, tel que le Hezbollah libanais.Ces frappes se sont multipliées depuis le début le 7 octobre du conflit entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza.L'aéroport de Damas a de nouveau été la cible de frappes aériennes israéliennes qui l'ont mis hors d'usage dimanche dernier. Des raids sur les aéroports de Damas et Alep (nord) les 12 et 22 octobre avaient aussi mis ces deux infrastructures hors d'usage.

