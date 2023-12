https://fr.sputniknews.africa/20231202/apres-plus-de-30-ans-lonu-leve-lembargo-sur-les-livraisons-darmes-a-la-somalie-1063915498.html

Après plus de 30 ans, l’Onu lève l’embargo sur les livraisons d’armes à la Somalie

Après plus de 30 ans, l’Onu lève l’embargo sur les livraisons d’armes à la Somalie

Martyrisée par les radicaux islamistes shebab, la Somalie salue la décision de l’Onu de lever l’embargo sur les livraisons d’armes. Celui-ci a pesé sur cet... 02.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-02T16:53+0100

2023-12-02T16:53+0100

2023-12-02T16:53+0100

afrique subsaharienne

somalie

menace terroriste

onu

armes

embargo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102483/09/1024830901_0:338:3600:2363_1920x0_80_0_0_292c7455d9a061f6838ef5f96512d4e1.jpg

L’interdiction des livraisons d’armes à la Somalie a été levée le 1er décembre, presque 32 après son imposition. La décision a été prise unanimement par le Conseil de sécurité de l’Onu.Parallèlement, le régime de sanctions contre les shebab, en vigueur depuis 2008, a été renouvelé via une résolution distincte.RéactionLe pays africain, qui demandait la levée de l’embargo depuis des années, a salué le vote.Les deux résolutions renforcent non seulement les capacités des forces de sécurité somaliennes, mais permettent aussi de mieux évaluer la menace qui pèse sur le pays et sur ses voisins, a relevé le Ghana, au nom des trois pays africains membres du Conseil de sécurité.La Russie, qui a également participé au vote, a fait savoir qu’elle "plaide systématiquement en faveur d’une révision des régimes de sanctions temporaires dans les États africains qui entravent le développement des autorités nationales dans le secteur de la sécurité". "Nous espérons que la mesure adoptée apportera une aide significative pour surmonter de nombreuses années de difficultés dans le processus de renforcement de l'État", a déclaré Anna Evstigneeva, représentante permanente adjointe de la Russie auprès de l'Onu.Menace shebabLes islamistes radicaux du groupe Al Chabab (de son nom complet Harakat Al-Shabaab Al Mujaheddin), soit "jeunesse" en arabe, combattent le gouvernement fédéral somalien depuis 2007.Chassés des principales villes en 2011-2012, ils restent implantés dans de vastes zones rurales, surtout dans le sud du pays. Affiliés à Al-Qaïda depuis 2013, ils commettent régulièrement des attentats-suicides.Selon les estimations, le nombre de shebab oscille de 5.000 à 9.000.L’année 2022 avait été la plus meurtrière pour les civils depuis 2017, en grande partie à cause des attaques de ce groupe, avait déclaré Antonio Guterres en février 2023.Introduction de l’embargoL’embargo général et complet sur les livraisons d’armes à la Somalie a été adopté par l’Onu en janvier 1992. La décision a été prise dans un contexte de guerre civile.Cet embargo n’a permis de résoudre ni les défis de l’instabilité politique ni de la diffusion des armes sur l’ensemble du territoire, selon l’experte Philippine Sottas, du centre d’analyse belge GRIP.Marche arrièreEn abolissant son propre embargo, le Conseil de sécurité de l’Onu a dit espérer l’amélioration de la situation sécuritaire.De plus, l’Onu a exhorté le pays "d’assurer de façon sûre et efficace la gestion, l’entreposage et la sécurité de ses stocks d’armes".

afrique subsaharienne

somalie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, somalie, menace terroriste, onu, armes, embargo