Tenue à Bamako d'une réunion des MAE de l'Alliance des États du Sahel

Tenue à Bamako d'une réunion des MAE de l'Alliance des États du Sahel

Les travaux d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel (AES), constituée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, se... 01.12.2023

Cette rencontre ministérielle de deux jours doit aboutir, entre autres, à l'adoption de projets de textes additionnels pour compléter l'architecture juridique de l'AES et du relevé des conclusions qui va dégager les orientations politico-diplomatiques claires pour "une opérationnalisation diligente, efficace et cohérente de l'alliance", a indiqué une source officielle.Ouvrant ces travaux, les ministres des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, du Burkina Faso, Olivia Rouamba et du Niger, Bakary Yaou Sangaré, ont salué le "leadership visionnaire" de leurs chefs d'Etat consistant à "prendre en main la destinée commune des trois pays à travers la courageuse et historique décision de mettre en place cette nouvelle dynamique de coopération stratégique basée sur les principes de souveraineté, d'intégration et de solidarité agissante" que demeure l'AES.Les ministres ouest africains se sont dits à cet égard convaincus que la détermination de leurs dirigeants, "combinée à la grande résilience des populations", va permettre de "se frayer le chemin pour l'émancipation totale, la souveraineté pleine et entière des trois États ainsi que l'émergence socioéconomique dans l'espace du Sahel".La charte instituant l'Alliance des États du Sahel (AES) avait été signée le 16 septembre 2023 à Bamako par les trois pays membres. Son objectif principal est d'"œuvrer à la sécurisation, à la promotion de l'indépendance économique et à l'intégrité de l'espace du Liptako-Gourma".

