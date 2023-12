https://fr.sputniknews.africa/20231201/les-savons-sont-des-produits-rentables-1063896435.html

Les savons sont des produits rentables

Le chômage se manifeste fréquemment donc il faut que chacun pense d'une manière réaliste à son propre avenir, surtout avec cette époque de crise financière... 01.12.2023, Sputnik Afrique

Selon lui, après être arrivé à l'université du Burundi une idée lui est venue en tête: "que puis-je réaliser comme activité génératrice de revenus sans toutefois ignorer mes études ?". Parce que j’avais l’esprit de créativité. Après je me suis lancé dans la fabrication de savons de lessive, car les savons peuvent résister quelques jours, a-t-il ajouté. Japhet Niykuri a indiqué qu'il avait un peu d'argent pour démarrer son projet. Il a expliqué qu'il n'y a pas de petit capital lorsqu’on a l’esprit de créativité, car petit à petit l’oiseau fait son nid. Même si les difficultés ne peuvent pas manquer, il faut apprendre à prendre le risque selon l’objectif visé. Il fabrique des savons de lessive. Les matières premières qu’il utilise comme l’acide caustique, et les couleurs proviennent de l’étranger et l'huile de palme se trouve au Burundi. Dans la famille, a-t-il indiqué, "Je peux contribuer dans plusieurs besoins comme le paiement des frais scolaires de mes petits frères, donc j’apaise le fardeau de mes parents de prendre soin de la famille parce que les moyens qui m’étaient alloués vont aider dans d’autres activités familiales". Autre chose importante, il s’est fait des relations comme des partenaires et les boutiquiers locaux qui achètent ses produits. Signalons que Japhet Niyonkuru a commencé cette fabrication de savons lorsqu’il était en deuxième année de baccalauréat. Il est diplômé depuis un an. Il apprécie l’état d’avancement de son projet.

