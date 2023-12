https://fr.sputniknews.africa/20231201/la-russie-tient-ses-engagements-un-analyste-malien-sur-le-ble-russe-livre-a-la-somalie-1063902111.html

"La Russie tient ses engagements": un analyste malien sur le blé russe livré à la Somalie

Moscou a fourni 25.000 tonnes de blé en soutien à la Somalie, qui traverse une période pénible. Un analyste malien a estimé auprès de Sputnik que cet acte... 01.12.2023, Sputnik Afrique

"La première chose qu'il faut dire, c'est que la Russie tient ses engagements", a déclaré à Sputnik Afrique Assane Magatte Seye, avocat, journaliste et membre du think tank malien Union nationale pour l'initiative et la réflexion, après l’arrivée le 30 novembre d’une cargaison de blé humanitaire russe à Mogadiscio. Selon Assane Magatte Seye, le Mali, le Burkina, l'Érythrée recevront à leur tour à peu près 25.000 tonnes chacun, conformément aux engagements signés entre la Russie et certains pays africains, notamment lors du sommet Russie-Afrique qui s'était tenu les 27-28 juillet à Saint-Pétersbourg.La Russie le dit, la Russie le faitM.Seye a expliqué à Sputnik que le fait de voir que cette cargaison somalienne est arrivée à bon port, sans mauvais jeu de mots, prouve que les engagements pris par Moscou sont respectés. Une amitié sincère et de longue dateM.Seye est revenu sur les relations établies de longue date entre le Mali et la Russie, pendant les années 1960. Il a apprécié la constance de ces liens dans plusieurs domaines: minier, monétaire et militaire.

