La Russie augmente l’effectif maximal de ses forces armées

2023-12-01T20:57+0100

L’effectif maximal des forces armées russes a augmenté pour dépasser 1,3 million de soldats, a annoncé ce vendredi 1er décembre le ministère russe de la Défense."Conformément au décret présidentiel du 29 novembre, l’effectif maximal des Forces armées russes a augmenté de 170.000 personnes pour atteindre 1.320.000 personnes", a indiqué le ministère dans un communiqué.Aucune mobilisation n’est prévueCette croissance s’effectue par étapes, grâce au recrutement de citoyens russes souhaitant servir sous contrat, a précisé le ministère."À cet égard, il n'est pas prévu d'augmenter de manière significative la conscription des citoyens pour le service militaire obligatoire. Aucune mobilisation n'est prévue", a souligné le ministère.Menaces croissantesSelon l’instance, la Russie augmente la taille de ses forces armées face aux menaces croissantes liées à l'opération spéciale russe en Ukraine ainsi qu’à l'expansion et aux activités agressives de l'Otan.L’Alliance militaire renforce sa présence près des frontières russes et déploie des systèmes de missiles sol-air et des armes de frappe supplémentaires."Le potentiel des forces nucléaires tactiques de l'Otan est en hausse. Les États-Unis ont l'intention de remplacer 200 bombes nucléaires à chute libre obsolètes stockées en Europe et en Turquie par une nouvelle version de haute précision d'ici la fin de 2025", a ajouté le ministère.Ainsi, dans les conditions actuelles, une augmentation supplémentaire de la force de combat et du nombre des troupes russes constitue une réponse adéquate aux activités agressives de l'Alliance, a résumé le ministère de la Défense.

