La RCA marque le 65 anniversaire de son indépendance

“Les relations diplomatiques entre l'URSS et la République centrafricaine ont été établies le 7 décembre 1960. Depuis lors, des relations amicales et chaleureuses se sont développées entre nos pays. La Russie considère la République centrafricaine comme un partenaire prometteur sur le continent africain. Moscou et Bangui démontrent un engagement mutuel à développer une coopération diversifiée dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire“.