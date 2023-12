https://fr.sputniknews.africa/20231201/la-mort-etait-partout-un-correspondant-de-sputnik-temoigne-sur-la-tragedie-de-gaza-1063895327.html

La mort "était partout": un correspondant de Sputnik témoigne sur la tragédie de Gaza

Alors que les combats ont repris dans l’enclave, Sputnik vous partage le témoignage glaçant de Tarek Aliyan, notre correspondant à Gaza. Récemment évacué à... 01.12.2023, Sputnik Afrique

Il est le seul journaliste russe dans la bande de Gaza travaillant pour Sputnik depuis de nombreuses années. Arrivé à Moscou suite à l’évacuation, Tarek Aliyan nous raconte dans quelles conditions les Gazaouis vivent depuis ces derniers mois. L’homme nous partage l’amertume d’être devenu un réfugié sur sa terre natale.La mort partoutLe 7 octobre, dès le matin, le Hamas n’a pas seulement tiré des roquettes sur les territoires israéliens. Des groupes de commandos ont attaqué les positions de l’armée israélienne et les kibboutz bordant la bande de Gaza, prenant Tsahal par surprise. Presque immédiatement, Israël a commencé à bombarder les villes palestiniennes en représailles. Au total, ce jour-là, 1.200 Israéliens ont péri dans l’attaque, et le mouvement islamiste a pris plus de 200 otages.La situation s'est aggravée. Mais les premiers jours, Tarek Aliyan n'a pas inscrit son nom sur la liste d'évacuation, continuant à se rendre sur les lieux des bombardements. Il envoyait quotidiennement ses reportages, malgré la connexion instable.Depuis le 7 octobre, 70 journalistes ont trouvé la mort dans la bande de Gaza. Au total, au cours des représailles israéliennes, plus de 15.000 habitants ont péri.La réalitéSous les bombardements incessants, des familles gazaouies ont adopté une pratique inhabituelle: s’échanger des enfants.Cela était justifié, selon lui. Au début du conflit, des familles se sont rassemblées par dizaines dans un même appartement, pensant qu'il était plus sûr d'être ensemble, mais des missiles sont tombés et tout le monde a péri.Devenir réfugiéLa première évacuation de citoyens russes de la bande de Gaza a eu lieu en 2006, mais toutes ces années Tarek Aliyan a continué à se trouver dans l'enclave, accomplissant son devoir de journaliste.Cette fois, il a décidé de quitter la maison avec sa famille. Le lendemain de son départ, une connaissance l’a appelé et lui a dit qu'un obus avait touché son appartement pendant la nuit.Le journaliste a été contraint de rester dans une école en attendant son évacuation, ce qui a duré plus d'un mois. Certains jours, les locaux accueillaient environ 2.000 réfugiés."Ces dernières journées, ils [des membres de l’agence onusienne UNRWA] ont commencé à donner de la nourriture et de l'eau. Ils nous donnaient un morceau de poulet, du riz et un litre et demi d'eau par jour pour quatre personnes", raconte-t-il.Adaptation difficileLe jour de l'évacuation est enfin arrivé. Après avoir traversé le point de passage de Raffah, des secouristes, des médecins et des diplomates russes les attendaient sur le sol égyptien.Le journaliste ne cache pas qu’il a le cœur lourd.Les combats reprennentCe 1er décembre au matin, la trêve temporaire entre Israël et le Hamas n’a pas été reconduite. Cette pause humanitaire a permis de libérer une centaine d’otages israéliens et étrangers, retenus par le mouvement islamiste à Gaza. En retour, l’État hébreu a relâché 240 prisonniers palestiniens.Une heure avant l’expiration de la pause humanitaire, l’armée israélienne a dit avoir intercepté un tir de roquette en provenance de la bande de Gaza. Suite à l’expiration de la trêve, Tsahal a annoncé avoir repris les combats.

