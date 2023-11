Otages israéliens et prisonniers palestiniens: point sur la situation

Le Hamas a libéré un sixième groupe d’otages israéliens le 29 novembre. Ce sont 10 Israéliens, dont plusieurs binationaux, et 4 Thaïlandais. De plus, plus tôt dans la journée, le mouvement islamiste a annoncé la libération de deux otages israélo-russes. Tous sont arrivés en Israël dans la nuit.