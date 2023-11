https://fr.sputniknews.africa/20231130/lutte-contre-la-menace-terroriste-au-benin-le-gouvernement-cree-deux-medailles-militaires-1063877488.html

Lutte contre la menace terroriste au Bénin: le gouvernement crée deux médailles militaires

Lutte contre la menace terroriste au Bénin: le gouvernement crée deux médailles militaires

Le gouvernement béninois a annoncé la création de deux nouvelles médailles militaires, à l'heure où le nord du pays, frontalier du Burkina Faso et du Niger... 30.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-30T20:08+0100

2023-11-30T20:08+0100

2023-11-30T20:53+0100

bénin

lutte antiterroriste

médaille

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1c/1063156004_0:223:2822:1810_1920x0_80_0_0_41873862e41dbd5f5f8ed97c75092f59.jpg

La Médaille de la défense nationale et la Croix du combattant seront des "insignes distinctifs" destinés aux soldats "dont les faits d'armes méritent d'être montrés en exemple ou encouragés", a annoncé le 30 novembre le gouvernement béninois à l'issue du Conseil des ministres tenu mercredi. La Croix du combattant récompensera la "bravoure" des soldats grièvement blessés ou tués "lors d'opérations multinationales, nationales ou spéciales", ajoute la même source. Les régions septentrionales du Bénin, comme celles du Togo et du Ghana voisins, subissent depuis quelques années des attaques et des incursions de combattants de Daesh* et d'Al-Qaïda* qui prospèrent au Sahel et cherchent à descendre vers le sud. Les autorités béninoises avaient fait état en avril d'une vingtaine d'incursions depuis l'autre côté de la frontière depuis 2021. Le gouvernement béninois a pris ces derniers mois plusieurs mesures visant à soutenir ses troupes. Le 23 novembre, il a voté une loi organisant la prise en charge des soldats décédés ou portés disparus en mission, et de leurs ayant droits. L'exécutif a lancé aussi, il y a quelques mois, le recrutement de 5.000 soldats supplémentaires pour renforcer la présence militaire dans le nord du pays.* Organisation terroriste interdite en Russie

bénin

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

bénin, lutte antiterroriste, médaille, afrique subsaharienne