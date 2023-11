https://fr.sputniknews.africa/20231130/intervention-militaire-au-niger-loption-serait-toujours-sur-la-table-pour-la-cedeao-1063868512.html

Intervention militaire au Niger? L’option serait toujours sur la table pour la CEDEAO

Intervention militaire au Niger? L’option serait toujours sur la table pour la CEDEAO

L'intervention militaire prévue par la CEDEAO au Niger pour enlever les militaires du pouvoir dans ce pays serait toujours envisageable, selon le commissaire à... 30.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-30T13:58+0100

2023-11-30T13:58+0100

2023-11-30T13:58+0100

afrique subsaharienne

niger

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

intervention

militaires

examen

scénario

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/15/1061489377_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f40d40d9bae996a7ae06f49280328b6d.jpg

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) n'a pas complètement abandonné l'idée d'envahir le Niger, où des militaires ont pris le pouvoir en juillet. L'association a "seulement suspendu" l'examen d'un tel scénario, a annoncé Abdel Fatau Musah, commissaire à la paix et à la sécurité de la CEDEAO au Jeune Afrique.Chasser les militaires du pouvoir à tout prixSelon lui, la CEDEAO n'avait jamais déclaré que l'intervention militaire était "la première option" pour faire pression sur les rebelles. La communauté a déjà eu recours à des sanctions et a essayé d'utiliser des moyens diplomatiques pour "parvenir à un consensus".En réponse à un commentaire du journaliste selon lequel les sanctions "sont devenues un lourd fardeau pour le peuple" nigérien, M.Musah a estimé qu'"on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs", et a ajouté que la population du pays "doit faire pression sur la junte". Précédemment, le Niger avait refusé de participer à au moins trois réunions avec les représentants de la CEDEAO. Les militaires ne sont en contact qu'avec le Togo, l'un des États membres de l'association, d’après Jeune Afrique.Prise du pouvoir par les militaires au NigerLe 26 juillet, un groupe d'officiers de la Garde présidentielle a annoncé la destitution du Président Mohamed Bazoum.Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), dirigé par le commandant de la garde Abdurahmane Tchiani, a été créé pour gouverner le pays.

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), intervention, militaires, examen, scénario