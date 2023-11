https://fr.sputniknews.africa/20231129/le-hamas-invite-elon-musk-a-gaza-le-milliardaire-refuse-gentiment-1063849739.html

Le Hamas invite Elon Musk à Gaza, le milliardaire refuse gentiment

Le Hamas invite Elon Musk à Gaza, le milliardaire refuse gentiment

Elon Musk a poliment décliné une sollicitation du Hamas à se rendre à Gaza pour s'imprégner des crimes subis par les Palestiniens victimes des frappes... 29.11.2023, Sputnik Afrique

"Cela semble un peu dangereux en ce moment", a déclaré sur X (ex-Twitter) le milliardaire américain d'origine sud-africaine Elon Musk, après avoir reçu une invitation du Hamas à se rendre dans la bande de Gaza.Elon Musk a ajouté qu’une Gaza prospère à long terme était bénéfique pour toutes les parties.Voir les massacres et crimesL’invitation à visiter Gaza avait été formulée le 28 novembre par Oussama Hamdan, représentant du mouvement palestinien au Liban, après l’arrivée du milliardaire en Israël.En Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait accompagné M.Musk dans le sud du pays pour lui montrer les conséquences de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Pour sa part, l'entrepreneur américain avait déclaré, entre autres, qu'il souhaitait contribuer à la reconstruction de la bande de Gaza.Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 24 novembre entre Israël et le Hamas. Négocié par le Qatar et l'Égypte, l'accord prévoit que la trêve ne peut durer plus de dix jours. Les deux parties ont accepté d'échanger des otages et des prisonniers. Le conflit entre Israël et le Hamas s'intensifieLa confrontation avait repris le 7 octobre après qu'Israël a subi une attaque de 4.000 roquettes depuis la bande de Gaza, lancée par les combattants de la branche militaire du Hamas. Il s’en est suivi la réplique brutale de Tsahal avec son opération "Épées de fer" avec des frappes aériennes suivi d'un blocus instauré, privant l'enclave en l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Fin octobre, la phase terrestre de l'opération israélienne avait commencé: les troupes ont encerclé la ville de Gaza et l'enclave a été effectivement divisée en deux parties, l'une au sud et l'autre au nord.Selon les dernières données, le nombre de victimes dans la bande de Gaza a dépassé les 14.800 personnes, dont plus de 6.000 enfants. 36.000 autres personnes ont été blessées. En Israël, plus de 1.200 personnes ont été tuées, dont 20 Russes. En outre, selon diverses estimations, quelque 200 à 250 personnes pourraient être captives du Hamas.

