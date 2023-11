https://fr.sputniknews.africa/20231128/une-nouvelle-mine-de-diamants-ouverte-en-angola--1063827034.html

Une nouvelle mine de diamants ouverte en Angola

Une nouvelle mine de diamants ouverte en Angola

Le nouveau site nommé Luele est le plus grand du pays et l'un des plus importants au monde en termes de ressources estimées. 28.11.2023

Le gisement de diamants de Luele a été découvert en 2013 par Catoca, la société minière de diamants contrôlée par l'État angolais. Il s'agit de l'une des plus grandes découvertes depuis plus d'un demi-siècle. Les ressources du site sont estimées à environ 628 millions de carats de diamants, selon la présentation du projet.Entre-temps, la demande de bijoux en diamants a été touchée par les taux d'intérêt élevés aux États-Unis, où se concentre 55% de la demande mondiale, par la faible reprise post-pandémique en Chine et par la concurrence des diamants cultivés en laboratoire, note Reuters.

