Un sous-marin armé de missiles de croisière Kalibr remis à la marine russe - vidéo

Construit pour la flotte du Pacifique, le sous-marin diesel-électrique Mojaïsk du projet 636.3 a été remis à la marine russe. 28.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-28T15:26+0100

La cérémonie de levée des couleurs a eu lieu au chantier naval de l'Amirauté à Saint-Pétersbourg.Le Mojaïsk est le quatrième des six sous-marins de la classe Varchavianka destinés à la flotte du Pacifique.Mis en chantier le 23 août 2021, il a été mis à l'eau le 27 avril 2023.Les bâtiments du projet 636.3 ont une autonomie de 45 jours. Leur immersion maximale est de 300 mètres. Ils sont en mesure de franchir 6.000 milles à 7 nœuds en surface et 400 milles à 3 nœuds en plongée.Le Mojaïsk a six tubes lance-torpilles et est également armé de missiles de croisière Kalibr.Son équipage est de 52 personnes.

