Un radiohéliographe performant mis en service en Russie

Un radiohéliographe performant mis en service en Russie

L'instrument, qui mesure les émissions radioélectriques du Soleil, est composé de trois télescopes et de 528 antennes. 28.11.2023, Sputnik Afrique

russie

astronomie

soleil

bouriatie

sciences et tech

Il a été implanté en Bouriatie, région montagneuse russe située à l'est du lac Baïkal. L'appareil permet d'observer le Soleil dans le spectre des ondes radio, de cartographier la distribution spatiale des émissions radio solaires, et d'étudier ainsi l'activité du Soleil.Les informations recueillies sont précieuses pour l'étude de la formation des taches et des éruptions solaires, ainsi que pour les éjections de masse coronale. Elles sont également indispensables pour la conception de modèles en 3D de l'espace circumsolaire et ainsi pour mieux prévoir l'impact négatif du Soleil sur notre planète.Les fréquences de fonctionnement du radiohéliographe varient entre 3 et 24 GHz.

russie, astronomie, soleil, bouriatie, sciences et tech