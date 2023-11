https://fr.sputniknews.africa/20231128/quelque-100-medailles-ont-ete-remportees-par-les-athletes-burundais-au-cours-de-lannee-1063827573.html

Quelque 100 médailles ont été remportées par les athlètes burundais au cours de l'année 2023. 28.11.2023, Sputnik Afrique

C'est ce qu'a annoncé Mme Lydia Nsekera, présidente du Comité National Olympique du Burundi (CNO), le 24 novembre 2023, au cours des cérémonies de célébration des médailles remportées par les athlètes burundais au cours de l'année 2022. Mme Nsekera a précisé que ces médailles ont été remportées par 65 athlètes issus de 9 fédérations. Il s'agit de la Boxe, du Tennis de Court, Badminton, Handball, Volleyball beach, Cyclisme, Natation, Judo et Karaté. Lors de ces cérémonies, le directeur général au ministère en charge des Sports, M. Samuel Niyubahwe, a salué la bravoure affichée par ces athlètes qui ont représenté le pays ainsi que le travail réalisé par les fédérations et le CNO pour arriver à ce résultat. M. Niyubahwe a également indiqué que le Gouvernement est engagé à soutenir ces courageux athlètes qui redorent l'image du pays. D’après lui, il y a quelques années seulement, 12 sorties étaient financées, mais ce chiffre a été dépassé actuellement, tout en reconnaissant qu'il reste à faire pour permettre aux athlètes de sortir le plus souvent. Pour cette 4ème édition de célébration des médailles, qui a été retransmise sur les réseaux sociaux, Mme Nsekera a indiqué que les 65 athlètes ont été largement mis à l'honneur pour que le public burundais puisse reconnaître leur contribution en faisant connaître leur pays par leur prouesse. Parmi les 65 athlètes, 36% sont des femmes, une avancée dans le mouvement sportif burundais, a-t-elle indiqué. Elle a salué le travail abattu par les présidents des fédérations qui ne ménagent aucun effort pour encadrer et soutenir les athlètes. Elle a également salué le soutien du Gouvernement qui, à travers le ministère en charge des sports, a accompagné ces athlètes lors des sorties vers l'extérieur du pays. A l'endroit des athlètes qui se préparent pour les qualifications aux jeux olympiques de Paris en 2024, elle leur a souhaité bonne chance. Aux 65 athlètes, le CNO leur a remis des certificats d'honneur et leur a remis une enveloppe correspondant à l'équivalence des médailles qu'ils ont remportées. Tandis que les 9 fédérations qui ont remporté des médailles ont reçu chacune une coupe.

