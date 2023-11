https://fr.sputniknews.africa/20231128/louganda-compte-sur-les-investissements-et-le-marche-russes-1063833266.html

L'Ouganda compte sur les investissements et le marché russes

L'Ouganda compte sur les investissements et le marché russes

Le développement économique en Ouganda demande des investissements dans la production de biens et services et les investisseurs russes sont les bienvenus... 28.11.2023, Sputnik Afrique

"Nous avons besoin de développement économique et de transformations… Il nous faut des liens avec les pays comme la Russie et la Chine… Il nous faut des investissements dans la production de biens et services. Les investisseurs russes sont les bienvenus pour investir et produire des biens et des services", a indiqué le Président ougandais Yoweri Museveni lors du forum de deux jours d'experts en politique et économie Lectures Primakov, nommé en l'honneur de l'académicien et homme d'État russe Evguéni Primakov."Nous avons des marchés intérieurs (l'Ouganda, l'Afrique de l'Est, le continent africain au commerce libre), mais nous avons besoin d'autres marchés, notamment ceux de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Proche-Orient et de l'Occident s'ils ne posent pas de conditions inacceptables", a ajouté M.Museveni.

