https://fr.sputniknews.africa/20231128/le-burkina-faso-a-perdu-475-de-ses-forets-en-22-ans-1063836481.html

Le Burkina Faso a perdu 47,5% de ses forêts en 22 ans

Le Burkina Faso a perdu 47,5% de ses forêts en 22 ans

Le Burkina Faso a perdu près de 47,5% de ses forêts entre 1992 et 2014, a révélé lundi le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger... 28.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-28T19:05+0100

2023-11-28T19:05+0100

2023-11-28T19:05+0100

burkina faso

afrique subsaharienne

déforestation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/14/1059364194_0:166:3000:1854_1920x0_80_0_0_3ea9ab241b5887586640ff1f9fbfdd26.jpg

M.Baro, qui s'exprimait lors de l'atelier national de validation du rapport de l'Evaluation environnementale et sociale stratégique et des instruments de sauvegarde de la stratégie nationale, a souligné que selon une autre étude réalisée en 2018, on comptait près de 15.600 kilomètres carrés de terres dégradées à travers le pays.C'est dans cette optique que le Burkina Faso adhère depuis 2013 au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation, prenant en compte le rôle de la gestion durable des forêts, de la conservation et du renforcement des stocks de carbone forestier.Le ministre a expliqué que les instruments de sauvegarde étaient essentiels pour assurer les actions en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être réalisées en tenant compte de l'équité sociale et de la sauvegarde de la biodiversité.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

burkina faso, afrique subsaharienne, déforestation