Tchaïkovski au pays de la darbouka. Jadis tourné vers l’Occident, l’opéra russe voyage désormais aux quatre coins du globe et compte de plus en plus d’amateurs sur le continent africain. La musique russe partage par exemple certains idéaux avec la culture algérienne, comme l’explique à Spuntik Imad Madadi, invité comme commissaire au Concours international de l'opéra russe.Au-delà du répertoire lyrique, Imad Madadi apprécie également les chansons populaires russes, comme "Iest tolko mig" ("Il n’y a qu’un instant"), qui lui rappelle l’importance de s’émanciper et de vivre le moment présent sans se préoccuper des vicissitudes de la vie.Liens culturelsLes événements comme le Concours international de l'opéra russe permettent par ailleurs aux "timbres africains" de briller et de diversifier le paysage musical, souligne encore Imad Madadi. C’est aussi une manière de renforcer les liens culturels entre les continents.Le Concours international de l'opéra russe se tient du 1er octobre au 14 décembre, réunissant des chanteurs de nombreux pays, notamment africains.

