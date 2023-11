Le Burundi abritera la célébration de la journée africaine de l’alimentation scolaire

https://fr.sputniknews.africa/20231127/le-burundi-abritera-la-celebration-de-la-journee-africaine-de-lalimentation-scolaire-1063819475.html

Le secrétaire exécutif au sein de l’OPDAD M. Jean Bosco Girukwishaka a annoncé que l’OPDAD travaille déjà avec le PAM dans le programme de l’alimentation scolaire mais aussi dans le domaine de la nutrition. Pendant cette audience, a-t-il dit, le directeur régional a félicité la première dame du Burundi pour son engagement et son leadership pour appuyer et accompagner ce programme tout en précisant que plusieurs partenaires au développement ont accepté d’appuyer ce programme. Michael Dun Ford a, de cette façon demandé à la première dame burundaise de continuer d’appuyer ce programme. M. Girukwishaka a enfin signalé que c’est le Burundi qui a été choisi pour abriter la célébration de la journée africaine de l’alimentation scolaire, 9eme édition par l’Union Africaine et ses partenaires malgré les différentes sollicitations au niveau de l’Afrique. Signalons que la journée africaine de l’alimentation scolaire est célébrée le 1er mars de chaque année.

