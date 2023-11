https://fr.sputniknews.africa/20231127/debut-de-la-campagne-sylvicole-a-makamba-au-burundi-1063818286.html

Début de la campagne sylvicole à Makamba, au Burundi

L’association Roots and Shoots Burundi qui s'occupent de la protection de l'environnement au Burundi, a débuté ce jeudi la campagne sylvicole pour l'année... 27.11.2023, Sputnik Afrique

Les activités ont commencé par la matérialisation des limites de la réserve naturelle de Karunga à la colline Rubindi où on a planté des cassia siamea à la limite des pare-feux de cette réserve. Par après ils ont planté des arbres à l'école fondamentale de Mvugo en commune Nyanza-Lac. À l'école fondamentale de Mvugo, le directeur M. Clément Hafashimana, a indiqué qu'ils vont tout faire pour que ces arbres plantés soient préservés. C'est l'idée qu'il partage avec le commissaire provincial adjoint de la police à Makamba, M. Paul Niyongabo, qui conseille à la population de suivre de près tout arbre planté. Le coordinateur national de Roots and Shoots Burundi, David Ninteretse, a indiqué que l'association se focalise sur la sensibilisation des jeunes à participer dans les activités de protection de l'environnement. Ces jeunes participent à la plantation des arbres dans les espaces publics et dans les cours des établissements publics. Le conseiller de l'administrateur de la commune Nyanza-Lac chargé des affaires politiques, juridiques et sociales, M. Félix Bucumi, s’est réjouit du fait que Roots and shoots Burundi soutient la commune dans les activités sylvicoles pour augmenter le bois de chauffage et lutter contre les changements climatiques. Il est à noter que plus de 25000 plants de Cassia siamea ont été plantés.

