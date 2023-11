https://fr.sputniknews.africa/20231126/ukraine-loccident-est-a-la-recherche-dune-sortie-1063795130.html

Ukraine: "l’Occident est à la recherche d’une sortie"

"La persuasion de Boris Johnson a été la clé de l'abandon du processus de paix de 2022", a confirmé Karen Kwiatkowski, lieutenant-colonel à la retraite de l'US... 26.11.2023

L'ancienne analyste du Pentagone a commenté pour Sputnik les révélations du parlementaire ukrainien David Arakhamia. Selon lui, l’ancien Premier ministre britannique a dissuadé Kiev de signer un accord de paix avec la Russie en 2022. "Il ne sera pas le seul"À présent, "Johnson est un excellent bouc émissaire public", tant pour Londres que pour Washington. Et il "ne sera pas le seul" parmi ceux qui seront accusés d’avoir donné de mauvais conseils au Président Zelensky. "Typique d’une guerre par procuration, les proxies souffrent du début à la fin, et les promoteurs de la guerre disparaissent tout simplement dans la crise suivante."Cette révélation publique de la vérité par divers acteurs vise à éliminer Zelensky et à mettre fin à la guerre avec le moins d’humiliation possible pour l'Occident, estime Mme Kwiatkowski.Et d'exprimer les craintes que les bellicistes occidentaux ne se coordonnent pas avec la Pologne, l’Allemagne et la Lituanie sur les plans d’après-guerre pour l’Ukraine et pour Zelensky. Nous pourrions ainsi assister à une divergence d’objectifs et de méthodes, selon l'experte.

