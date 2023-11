https://fr.sputniknews.africa/20231126/le-mystere-des-objets-egyptiens-decouverts-dans-une-cour-decole-il-y-a-71-ans-enfin-resolu-1063803331.html

Le mystère des objets égyptiens découverts dans une cour d'école il y a 71 ans enfin résolu

Le mystère des objets égyptiens découverts dans une cour d'école il y a 71 ans enfin résolu

Les archéologues ont enfin résolu l'énigme entourant une collection d'antiquités égyptiennes découvertes dans la cour d'une école écossaise il y a 71 ans... 26.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-26T17:16+0100

2023-11-26T17:16+0100

2023-11-26T17:36+0100

égypte

égypte antique

antiquités

découverte

archéologie

écosse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/1c/1044171982_0:938:2049:2090_1920x0_80_0_0_e3ef2915c8242a4911ad61e2a1352e72.jpg

En 1952, un écolier est tombé sur une statue égyptienne méticuleusement sculptée dans du grès rouge. Cette trouvaille n’était que la pointe de l’iceberg, d’autres se sont succédé.Au total, plus de 18 antiquités fascinantes, chacune avec une histoire complexe à raconter, ont été mises au jour. Parmi elles, un fragment d'une statuette de la déesse égyptienne Isis allaitant son fils Horus et une plaque en céramique comportant l'œil d'Horus.Les scientifiques ont pu dater les objets entre 1069 et 30 avant J.-C. mais le comment du pourquoi ils se sont retrouvés en Écosse reste une énigme.

égypte

égypte antique

écosse

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

égypte, égypte antique, antiquités, découverte, archéologie, écosse