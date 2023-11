https://fr.sputniknews.africa/20231125/une-coalition-citoyenne-en-faveur-de-la-transition-creee-au-burkina-faso--1063784027.html

Une coalition citoyenne en faveur de la transition créée au Burkina Faso

La formation d’une Coalition nationale pour le Faso a été officiellement annoncée lors d’une conférence de presse le 24 novembre à Ouagadougou. 25.11.2023, Sputnik Afrique

Une coalition de veille citoyenne baptisée Coalition nationale pour le Faso (CNPF) existe désormais au Burkina Faso, rapporte burkina24.Son porte-parole Hassane Bariono a annoncé lors d’une conférence de presse à Ouagadougou le 24 novembre que la CNPF se voulait être une réponse collective et audacieuse face aux défis actuels du Burkina Faso.Soutien ferme envers la transitionRassembler toutes les sommités décisionnelles et influentes du Burkina Faso autour de l’esprit d’unité nationale pour une transition réussie et faire du lobbying international au profit de la transition politique en cours sont, selon lui, des objectifs majeurs de la coalition.La coalition a exprimé "son engagement ferme" à soutenir la transition. Elle a salué les actions "courageuses" du Président, le capitaine Ibrahim Traoré.

