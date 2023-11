https://fr.sputniknews.africa/20231125/de-zero-a-heros-lascension-epoustouflante-dun-sans-abri-vers-le-parlement-ghaneen--1063782744.html

"De zéro à héros": l’ascension époustouflante d’un sans-abri vers le Parlement ghanéen

"De zéro à héros": l’ascension époustouflante d’un sans-abri vers le Parlement ghanéen

Au Ghana, un homme dont le seul objectif était de survivre face au défi quotidien consistant à trouver de la nourriture et de l’eau, a trouvé la force de... 25.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-25T11:09+0100

2023-11-25T11:09+0100

2023-11-25T11:17+0100

international

afrique subsaharienne

ghana

sans-abri

avocat

députés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1d/1059572845_0:20:960:560_1920x0_80_0_0_96dc3241813cf9cfe3ced42fb29b074a.jpg

L’enfance de Francis-Xavier Kojo Sosu, un Ghanéen de 44 ans, a été un combat quotidien contre la faim et la soif.Dans la rue, le garçon a été confronté à une injustice flagrante, témoin de "comment les forts peuvent facilement violer les plus vulnérables", ainsi que de la consommation d'alcool et du trafic de drogue. Il s'est demandé sans cesse: "pourquoi ne puis-je pas avoir une vie différente?"Des rencontres heureusesLe cours de sa vie a été brusquement changé lorsqu’un enseignant l’a recommandé à un orphelinat où il ne devait plus se soucier de la nécessité quotidienne de lutter pour un morceau de pain et un peu d’eau.Un autre tournant a été marqué par la rencontre avec un missionnaire blanc qui a accepté de couvrir ses frais d’études en droit.Admis au barreau en 2010, l'avocat a passé dix ans à pratiquer le droit à titre gracieux, à défendre les femmes et enfants vulnérables.Kojo Sosu a exercé jusqu'en 2021, année où il a été élu au Parlement ghanéen.

afrique subsaharienne

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, ghana, sans-abri, avocat, députés