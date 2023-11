https://fr.sputniknews.africa/20231124/une-attaque-de-16-drones-ukrainiens-repoussee-au-dessus-de-la-crimee-et-dune-autre-region-russe-1063760152.html

Une attaque de 16 drones ukrainiens repoussée au-dessus de la Crimée et d’une autre région russe

Une attaque de 16 drones ukrainiens repoussée au-dessus de la Crimée et d'une autre région russe

Les moyens de défense antiaérienne russes ont abattu ce 24 novembre 16 drones ukrainiens de type avion. Ils ont été repérés et détruits au-dessus de la Crimée... 24.11.2023, Sputnik Afrique

Les forces russes ont repoussé plusieurs attaques ukrainiennes de drones dans la nuit du 23 au 24 novembre, a fait savoir le ministère russe de la Défense.Selon le ministère, 13 appareils ont été anéantis près de la Crimée, et trois autres au-dessus de la région de Volgograd, située dans le sud-ouest du pays.Des attaques presque quotidiennesL’armée de Kiev tente presque quotidiennement d'attaquer les régions frontalières, ainsi que la partie ouest de la Russie, à l’aide de drones et de missiles.La défense antiaérienne russe a intercepté au total cinq drones de type avion le 16 novembre au-dessus de la mer Noire, près de la Crimée, et dans la région de Briansk, selon la Défense russe.Le 14 novembre, la DCA a abattu quatre engins dans les régions de Moscou, de Tambov, de Briansk et d’Orel.

