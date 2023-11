https://fr.sputniknews.africa/20231124/debut-de-la-treve-entre-le-hamas-et-israel-dans-la-bande-de-gaza-1063761262.html

Début de la trêve entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza

La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur vendredi matin, et doit être suivie par la libération de 13 otages dans... 24.11.2023, Sputnik Afrique

Le Qatar, médiateur clé, avait obtenu le 22 novembre un accord portant sur une trêve de quatre jours renouvelable, doublée d'un échange de 50 otages retenus à Gaza contre 150 détenus palestiniens.L'entrée en vigueur de cette "pause humanitaire", initialement prévue jeudi, avait été repoussée à vendredi 7H00 locales (5H00 GMT) au 49e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Les premières libérations d'otages (13 femmes et enfants) sont attendues aux alentours de 16H00 (14H00 GMT).Une quinzaine de minutes après l'entrée en vigueur de la trêve, les sirènes d'alarmes anti-roquettes ont retenti dans plusieurs villages à la bordure de la bande de Gaza, a indiqué l'armée israélienne sans plus de détails.Le Hamas a confirmé "un arrêt complet des activités militaires" pendant quatre jours, période pendant laquelle 50 otages seront libérés, en contrepartie pour chacun de la libération de "trois prisonniers palestiniens".

