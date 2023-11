https://fr.sputniknews.africa/20231123/lalgerie-envisage-de-developper-son-reseau-de-telepherique-1063751796.html

L’Algérie envisage de développer son réseau de téléphérique

L'Algérie envisage de développer son réseau de téléphérique

Les autorités algériennes veulent moderniser le réseau de téléphérique urbain, qui réunit plusieurs villes du pays. Les changements doivent désengorger les... 23.11.2023, Sputnik Afrique

algérie

maghreb

transports

transports publics

urbain

urbanisme

développement

téléphérique

Le ministère algérien des Transports travaille sur un projet d’investissements dans le développement du réseau de téléphérique à travers le pays, relate l’Agence Ecofin.Le programme porte sur la réhabilitation, l’entretien ainsi que sur la construction de nouvelles lignes pour le raccordement entre plusieurs villes du pays. Les travaux de modernisation de lignes existantes et de nouvelles constructions devraient débuter dès 2024.Le plan devrait permettre d’améliorer l’accessibilité des zones à relief accidenté et de renforcer l’offre de transport afin de désengorger les routes du pays. Le réseau téléphérique modernisé pourrait stimuler le tourisme national.Le téléphérique en AlgérieL’Algérie possède le plus grand nombre de télécabines et téléphériques urbains au monde, d’après l’ETAC, opérateur publique gérant les transports par câble. Ce mode de transport est particulièrement bien adapté à la topographie des villes algériennes.La première ligne téléphérique du pays maghrébin a été mise en service en 1956 à Alger. Actuellement, le réseau comprend 13 installations, couvre 7 villes du pays et a déjà transporté plus de 20 millions d’usagers, selon l’ETAC.

algérie

maghreb

algérie, maghreb, transports, transports publics, urbain, urbanisme, développement, téléphérique