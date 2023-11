https://fr.sputniknews.africa/20231122/lex-premier-ministre-ivoirien-guillaume-soro-rencontre-le-capitaine-traore-1063714287.html

L'ex-Premier ministre ivoirien Guillaume Soro rencontre le capitaine Traoré

L'ex-Premier ministre ivoirien Guillaume Soro rencontre le capitaine Traoré

L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a rencontré mardi 21 novembre à Ouagadougou le Président burkinabè de transition, le capitaine Ibrahim... 22.11.2023, Sputnik Afrique

burkina faso

côte d'ivoire

guillaume soro

ibrahim traoré

À l'issue de son entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, M. Soro, cité par la présidence burkinabè, s'est déclaré "impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales".Il a félicité le Burkina Faso et ses dirigeants pour le "combat intense, important, contre le terrorisme dans votre pays"."Je réaffirme mon soutien plein et entier à la lutte héroïque du peuple burkinabé pour le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble de son territoire", a écrit M. Soro sur X (anciennement Twitter).M. Soro est rentré en Afrique début novembre après plus de quatre ans d'exil.

