https://fr.sputniknews.africa/20231122/les-victimes-de-la-montee-des-eaux-du-lac-tanganyika-sont-de-nouveau-menacees-1063719697.html

Les victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika sont de nouveau menacées

Les victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika sont de nouveau menacées

Au Burundi, les habitants du village de Mutambara délocalisés suite à la montée des eaux du lac Tanganyika sont de nouveau menacés et tirent la sonnette... 22.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-22T11:01+0100

2023-11-22T11:01+0100

2023-11-22T11:01+0100

burundi

inondation

eau

pluie

personnes déplacées

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/18/1044157126_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4e1af5260135568a369c6a329dc80d4c.jpg

Certains d’ entre eux, ont fait savoir qu’ils ont déménagé depuis mercredi dernier, à la suite d'une pluie qui s'est abattue pendant toute la journée en commune Rumonge. Des pertes matérielles ont été enregistrées selon les mêmes habitants. Les manuels scolaires ont été noyés.D'autres n'ont rien sauvé et se sont déplacés pour s'abriter chez les voisins non touchés. Les conditions de vie restent défavorables depuis qu’ils ont été délocalisés. Ils vivent dans des tentes, et n’ont pas à manger. Ils craignent d’être attaqués par des maladies car, des latrines ont été inondées et se sont effondrées suite à la fragilité du sol sablonneux. Ils demandent une intervention pour que leur site soit bien aménagé et que leurs maisons soient construites en dure pour leur propre sécurité et celle de leurs biens.

burundi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Agence Burundaise de Presse

Agence Burundaise de Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Agence Burundaise de Presse

burundi, inondation, eau, pluie, personnes déplacées