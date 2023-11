https://fr.sputniknews.africa/20231122/le-satellite-espion-annonce-par-pyongyang-semble-etre-entre-en-orbite-selon-larmee-sud-coreenne-1063727001.html

Le satellite espion annoncé par Pyongyang semble être entré en orbite, selon l'armée sud-coréenne

Le satellite espion annoncé par Pyongyang semble être entré en orbite, selon l'armée sud-coréenne

Le satellite espion que la Corée du Nord affirme avoir lancé semble être entré en orbite, a annoncé le 22 novembre l'armée sud-coréenne. 22.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-22T15:08+0100

2023-11-22T15:08+0100

2023-11-22T15:08+0100

corée du nord

corée du sud

satellite

pyongyang

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103141/57/1031415783_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_9a88c8f5eccf8ff4d271391c3aecfe0a.jpg

Selon l'état-major interarmées de la Corée du Sud, le satellite espion de Pyongyang "a été évalué comme étant entré en orbite à partir d'une analyse complète des informations sur la trajectoire de vol et de diverses circonstances", ajoutant qu'il "faudra du temps pour déterminer si le satellite fonctionne réellement".La Corée du Nord avait déjà tenté à deux reprises en mai et août derniers de mettre en orbite un satellite.Séoul a réagi en annonçant la suspension partielle d'un accord militaire signé avec Pyongyang le 19 septembre 2018 pour réduire les tensions le long de la frontière intercoréenne hautement sécurisée, en créant notamment des "zones tampon" maritimes.Selon les experts, la mise en orbite réussie d'un satellite espion améliorerait les capacités de collecte de renseignements de la Corée du Nord, en particulier au-dessus de la Corée du Sud, et fournirait des données cruciales en cas de conflit militaire.La Corée du Sud prévoit pour sa part de lancer son premier satellite espion, via une fusée SpaceX, dans le courant du mois de novembre.

corée du nord

corée du sud

pyongyang

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

corée du nord, corée du sud, satellite, pyongyang