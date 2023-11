https://fr.sputniknews.africa/20231121/liberia-une-voiture-fonce-sur-des-partisans-de-boakai-des-victimes-1063686910.html

Liberia: une voiture fonce sur des partisans de Boakai, des victimes

Le 20 novembre au soir, quelques heures après l'annonce de la victoire de Joseph Boakai dans la course présidentielle, une voiture a foncé sur une foule de ses... 21.11.2023, Sputnik Afrique

Une voiture a foncé le 20 novembre au soir sur une foule de supporteurs du politicien Joseph Boakai, déclaré vainqueur de la présidentielle au Liberia quelques heures plus tôt.Un responsable de la police a indiqué que le véhicule avait foncé sur les gens et avait pris feu. Il ne s'est pas prononcé sur le nombre exact de victimes mais a indiqué qu'au moins 16 personnes, 12 hommes et quatre femmes, avaient été hospitalisés dans un même établissement.Ces faits sont survenus le soir même de la proclamation par la commission électorale nationale de la courte victoire de M. Boakai au second tour de la présidentielle du 14 novembre contre le sortant George Weah.

