https://fr.sputniknews.africa/20231121/les-femmes-sont-indispensables-a-lindustrialisation-de-lafrique-souligne-le-sg-de-lonu-1063685370.html

Les femmes sont indispensables à l’industrialisation de l’Afrique, souligne le SG de l'Onu

Les femmes sont indispensables à l’industrialisation de l’Afrique, souligne le SG de l'Onu

L’avancement des femmes africaines est indispensable à l’accélération de l’industrialisation du continent africain, a affirmé lundi le Secrétaire général de... 21.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-21T06:42+0100

2023-11-21T06:42+0100

2023-11-21T06:42+0100

afrique

antonio guterres

onu

femmes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

"Accroître le nombre de femmes dans le secteur manufacturier est le moyen le plus sûr de maximiser la productivité et de veiller à ce que les bénéfices de la croissance industrielle parviennent aux familles et aux communautés des travailleurs et travailleuses du secteur", a-t-il affirmé.Selon Guterres, s’il est essentiel d’accélérer l’industrialisation de l’Afrique afin de promouvoir la croissance, diversifier les économies, renforcer la résilience, stimuler la création d’emplois et lutter contre la pauvreté, celle-ci doit être durable et inclusive.Le chef de l’Onu a appelé à redoubler d’efforts "pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de participer au développement industriel et à l’innovation technologique et d’en tirer profit"."Ensemble, nous pouvons contribuer à l’avènement d’une Afrique pacifique et prospère pour toutes et tous", a-t-il dit, ajoutant que l’Onu est déterminée à accélérer l’action menée dans toute l’Afrique pour réaliser les objectifs énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, antonio guterres, onu, femmes