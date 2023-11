https://fr.sputniknews.africa/20231121/la-justice-malienne-ouvre-une-enquete-suite-a-la-decouverte-dun-charnier-a-kidal-1063696298.html

La justice malienne ouvre une enquête suite à la découverte d’un charnier à Kidal

La justice malienne ouvre une enquête suite à la découverte d’un charnier à Kidal

Au Mali, le procureur de la république spécialisé dans la lutte antiterroriste a annoncé l’ouverture d’une enquête suite à la découverte d’un charnier à Kidal... 21.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-21T12:47+0100

2023-11-21T12:47+0100

2023-11-21T12:47+0100

afrique subsaharienne

mali

kidal

procureur

enquête

charnier

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0f/1063562856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8f495610eb27540dc690861d67850e1.jpg

Le Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et criminalité transnationale organisée a ouvert une enquête suite à la découverte par les militaires maliens d’un charnier dans la ville de Kidal.Les faits révélés sont "susceptibles de constituer des infractions présumées d’actes de terrorisme et de violations des droits humains, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité", selon le communiqué signé par le procureur de la république Amadou Bocar Toure.Il a appelé la population "à la collaboration […] afin d’apporter toutes informations utiles" sur le sujet en promettant d’informer sur les "diligences accomplies" "en temps opportun".Découverte macabre à KidalLe charnier a été découvert par l’armée malienne le 16 novembre, lors d’une opération de sécurisation. Il "rappelle les atrocités commises par les terroristes sans foi ni loi", ont indiqué les forces armées maliennes (FAMa) le 19 novembre sans donner davantage de précisions sur le nombre de corps trouvés.La découverte a été faite deux jours après la reprise de Kidal. Cette ville stratégique du nord du Mali est passée sous contrôle des militaires maliens le 14 novembre suite à un retrait de la Minusma. Depuis 2014, Kidal était contrôlé par une alliance de groupes armés, dont des séparatistes touareg.

afrique subsaharienne

mali

kidal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, kidal, procureur, enquête, charnier, militaires