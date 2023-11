https://fr.sputniknews.africa/20231119/tebboune-aucune-force-ne-peut-faire-pression-sur-lalgerie-1063641982.html

Tebboune: "Aucune force ne peut faire pression sur l'Algérie"

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, jeudi, qu'"aucune force dans le monde n'est en mesure de faire pression sur l'Algérie"... 19.11.2023, Sputnik Afrique

"Hormis la puissance divine, aucune force dans le monde n'est en mesure de faire pression sur l'Algérie", a déclaré le président de la République lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques à la clôture des journées de l'entrepreneuriat organisées par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) au Centre international de conférences (Alger).Le Président Tebboune a, à ce propos, évoqué "certaines parties, nostalgiques du passé douloureux qu'a vécu le pays et qui pensent pouvoir faire pression sur l'État et sur ses politiques économiques", affirmant que "le train est en marche et rien ne peut l'arrêter".Rassurant les opérateurs économiques qu'"aucune partie ne peut faire pression ou imposer des actions intolérables", le président de la République a affirmé que "le pays a amorcé une phase où le dossier du passé et les pratiques antérieures ont été définitivement clos".Avec l'annulation de la commission chargée du dossier de l'importation qui a "outrepassé ses prérogatives", le président de la République a souligné que l'objectif demeure "l'édification, en coopération avec certains pays amis, d'une économie puissante, qui peut générer des richesses, satisfaire les besoins des citoyens, et remplacer, progressivement, l'importation".

