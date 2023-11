Système de missiles antiaériens portable Igla-S

Le groupe russe d'exportation de défense Rosoboronexport a annoncé le 14 novembre que Moscou et New Delhi avaient signé un contrat pour fournir et autoriser la production de systèmes mobiles de missiles de défense antiaérienne Igla-S en Inde. Voici ses caractéristiques en détail.