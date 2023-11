https://fr.sputniknews.africa/20231117/larmee-britannique-a-etouffe-le-meurtre-dune-kenyane-selon-un-proche-de-la-victime-1063617910.html

L’armée britannique a étouffé le meurtre d’une Kényane, selon un proche de la victime

L’armée britannique a étouffé le meurtre d’une Kényane, selon un proche de la victime

Très critiquée au Kenya, l'unité d'entraînement de l'armée britannique (BATUK) aurait tué une Kényane en 2012, meurtre que les autorités essayent aujourd'hui...

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/11/1063612943_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_f70e418ae224dd8b80957573a1397c52.jpg

Omerta dans l’armée britannique. Les exactions commises au Kenya par l'unité d'entraînement de l'armée britannique (BATUK) ont bien du mal à trouver une oreille compatissante au Royaume-Uni. Le contingent, soupçonné d’avoir incendié la réserve privée de Lolldaiga, aurait aussi tué impunément Agnes Wanjiru, une Kényane de 21 ans, affirme à Sputnik sa nièce Esther Njoki.En 2012, la jeune femme avait été retrouvée, poignardée, dans la fosse septique d’un hôtel. Onze ans après les faits, les proches de la victime pensaient profiter de la venue de la famille royale britannique au Kenya pour obtenir justice. Mais ils n’ont pas pu approcher le monarque et son épouse, qui ont pourtant prêté l’oreille aux plaintes des descendants des rebelles Mau Mau.Toujours pas d’arrestationsLa nièce de la victime se dit aujourd’hui pessimiste quant à l’arrestation des auteurs. En juin, la commission de défense de l'Assemblée nationale kényane avait fait part de sa volonté d’ouvrir une enquête sur les exactions commises par l’unité BATUK. Mais si le gouvernement britannique délègue l'enquête au Kenya, il devra accepter que les auteurs présumés retournent en Afrique "pour faire face aux conséquences", souligne Esther Njoki.La famille d’Agnes Wanjiru n’a reçu aucun soutien de la part du gouvernement britannique, qui ne verse aucune pension alimentaire aux enfants de la victime, souligne encore Esther Njoki.L’affaire a eu cependant eu un certain retentissement au Kenya. Il s’agit de "l'une des atrocités les plus douloureuses commises contre un Kényan depuis l'indépendance", affirme même à Sputnik James Mwangi Macharia, président exécutif du Centre africain d'action corrective et préventive (ACCPA). Le silence assourdissant outre-Manche n’en est que plus difficile à supporter.L’ACCPA a déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle kényane et participe activement à l’enquête en cours sur les exactions de l’unité BATUK. Mais cette implication semble créer des tensions et James Mwangi Macharia a même récemment été victime de harcèlement de la part d’un gang. Il envisage désormais de demander l’asile politique en Russie pour continuer son combat.

